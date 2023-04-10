大陆据报有意再送熊猫 台北副市长称不在现阶段讨论

中国大陆2008年赠台北的大熊猫“团团”在去年底过世，现在传出大陆有意再送熊猫。台北市副市长林奕华回应，现阶段讨论议题不涉及熊猫。

据台湾《自由时报》报道，对于上述传闻，台北市长蒋万安星期天（4月9日）受询时说，不管是城市间交流，或台北市立动物园能多一只熊猫是好事。不过，督导台北市教育局的台北市副市长林奕华星期天受访时说，大家所谈的熊猫议题不在现阶段讨论内。

她也说，双城论坛有哪些内容适合交流，仍处于台北市内部讨论，两岸之间还未有相关协调，与上海方第一次的谈也还未正式开始。至于蒋万安是否亲自出席双城论坛，林奕华说，出席人员名单还在初步阶段商讨中。

林奕华说，针对台北、上海进行文化交流，或是台北市府星期天推出的宠物专车、城市动物友善，很多议题目前都还停留在市府内部讨论，意见确定后再与上海交谈。

台北市另一名副市长李四川星期天下午也被问起是否知道上海有意送熊猫，但李四川回应称，对于上海送熊猫事宜不清楚，因此无法表达意见。

蒋万安星期天上午针对中国大陆可能送熊猫事宜说，不管是城市间的交流，或是动物园能够再多一只熊猫，创造跟产生效益都是很好的事情。他也强调，事前会请动物园、两岸事务小组做全面了解、研议及沟通，有初步结论会跟大家报告。