柯文哲访美三周预料将与美官员会面及到智库学府座谈

台湾民众党主席柯文哲上星期六（4月8日）率团访问美国三个星期，预料将与美国官员会面，并到智库和学府座谈，以及与侨胞交流。

综合台媒报道，柯文哲台湾时间星期天（9日）上午抵达美国纽约，开启“自由台湾，对话之旅”访美行程。民众党秘书长周台竹率领十多名“大纽约区柯P之友联谊会”民众到肯尼迪国际机场接机。

柯文哲上星期六以民众党总统参选人身份展开为期21天的访美行程，随行成员包括台北市前副市长黄珊珊、柯文哲竞选办公室发言人陈智菡等人，预计拜会美国政府机关、国会议员及智库等，“要让世界认识民众党”。

柯文哲星期天上午抵达美国纽约肯尼迪国际机场，在机场等候行李时说，他此行仅携带一个行李箱与几个行李袋，其中最重的是帮朋友代送物品。

柯文哲启程访美前，团队特别为柯文哲进行时尚改造，不仅邀请总统级订制西装裁缝师制作新西装，也邀请名人御用发型师Andy剪了“一次要6000新台币”（262新元）的发型。柯文哲在机场向幕僚开笑称，他只会维持这次改造成果到明年1月13日。

根据民众党规划，柯文哲访美首站是到美国职棒大联盟大都会球场观赛，接着举办侨胞见面会，随后陆续前往哥伦比亚、波士顿、哈佛等大学进行交流座谈；17日至21日行程都在华府，将拜访美国商会、美国安全与新兴技术中心（CSET）、医学中心，并到约翰霍普金斯大学与美国战略与国际研究中心（CSIS）演讲；最后到休士顿拜访当地企业、出席侨宴，预计台湾时间28日上午返抵台湾。