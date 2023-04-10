马英九再访陆或有“习马二会”？ 马英九基金会：台湾若有需要会考虑

针对台湾前总统马英九是否再度访问中国大陆，或再度“习马会”，马英九基金会执行长萧旭岑说，只要台湾有需要会考虑。

据中时新闻网报道，对于是否可能再访问大陆，可能再有“马习二会”？萧旭岑星期一（4月10日）上午在电台受访时说，2015年“马习会”，习近平送别他们时说了“后会有期”，因此他一直觉得没有什么事是不可能的，无论是再度访陆或是“马习二会”，台湾有需要就会考虑。

萧旭岑认为，此次祭祖行，无论是他或马英九都深切感受到大陆民众的欢迎，原本规划出访前并没有把握能引发大陆民众善意回应，但这次带学生去交流，可以感受到两岸人民“真实互动的善意温暖”，令人感动，“小粉红跟1450（台湾网军）不能代表所有人”。

此次马英九在对岸可以大声讲“中华民国”、“台湾前总统”、宪法等等，让他声势高涨，是否有可能参选2024年总统大选？萧旭岑对此说，没跟马英九谈过此事，但不需要去问，“我个人认为他不会考虑选2024。”

至于马英九的“畅所欲言”事前是否跟对岸沟通，对岸事后又是否来阻止？萧旭岑说，此次过程都是基于双方的默契，交涉不便讲太多，不过对岸有给马英九最高的尊重跟礼遇，且都有妥善、密切且有善意的沟通。

萧旭岑也向蔡政府喊话，要他们讲清楚两岸到底是不是“两个国家”。他认为，马英九此行证明一件事，就是只要遵宪法，两岸就能平安，“中华民国”宪法就是一中宪法，对岸也无法对他们有任何批评，宪法写的很清楚，两岸不是两个国家，“只要蔡总统愿意这样说，我很确信，大陆会给善意回应”。