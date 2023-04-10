台湾花莲上空连传四声“爆炸巨响”引猜测

台湾花莲部分区域星期一（4月10日）早上传出四次不明“爆炸巨响”，一度引起民众惊慌，甚至有人猜测是否战争要开打，有台湾媒体引述知情人士称，巨响是台湾军方针对战机的例行测试造成，但台湾空军司令部否认这项推测，强调声响并非空军造成。

据台湾中时新闻网报道，花莲星期一天气晴朗，不过早上8时30分开始，市区、吉安、新城等地区，都有人听见很大声的“蹦、蹦”爆炸声响，而且接连传出四次。

有网民说，巨大爆炸声音“大到家里的门窗都在震动”，许多民众纷纷上网询问“天空为何传出巨响”，有人担心是否战争要开打了，也有人猜测是台湾空军战斗机的超音速音爆声，或是防空炮的声音。

对于巨响来源，花莲县消防局称不清楚，也未接获任何灾情通报。

有网民贴出台湾渔业署的公告函，指海巡署星期一上午8时至下午4时将在花莲港外实施海（陆）实弹射击，怀疑是巨响来源，但海巡署回应，目前正值大陆环台军演期间，海巡署已暂停相关的实弹演练，巨响与海巡署无关。

中时新闻网引述知情人士称，巨响是台湾军方针对F-16战机的例行测试，“跟军演无关”。

知情人士说，每架F-16整修完后，军方都会进行超音速测试，今日花莲巨响跟解放军环台军演无关。

但据联合新闻网报道，台湾空军司令部随后称，空军花莲基地F-16型战机星期一执行例行战训任务，并未实施超音速试飞及低空飞行等课目，经比对音爆与飞行时段，巨响并非空军造成。

空军司令部还说，花莲当地空域周边也无其他可能造成音爆的空中活动目标，后续将配合相关单位调查成因，并持续保持严密警戒，确保空防安全。

据报道，花莲市区上次出现不明巨响是在去年9月29日上午，当时突然传出不明巨大爆炸声响，整个凤林以北地区民众都能听见。

据了解，当时造成巨大爆炸声响的原因，是空军花莲基地一架F-16战机进行保修后，在花莲市区高空试飞，其中包含超音速飞行项目。

中国大陆解放军东部战区自4月8日起，在台湾本岛周边展开为期三天的战备警巡和“联合利剑”演习，称这是对“台独”势力与外部势力勾连挑衅发出严重警告。