大陆环台军演第三天 山东舰参加 轰-6K挂实弹

中国大陆解放军的环台演习进入第三天，军方展开了空中和海上封锁演练。航母山东舰也参与了第三天的演练。

据央视新闻报道，东部战区星期一（4月10日）继续组织环台战备警巡和联合利剑演习。诸军兵种密切协同，模拟实施联合封控、信火打击，全面检验部队在联合作战体系支撑下的联合侦察、联合指挥、联合行动、联合保障。

中国大陆海军17舰编队也参加了星期一的演练。17是山东舰的舷号。

据报道，战区海军多艘执行战巡进逼任务的驱护舰，针对性展开突击“敌”疏泊舰船、海上封锁等行动演练。在台湾海峡，台湾西北、西南以及台湾以东海域主动出击，“发挥性能优势，灵活机动抢占有利阵位，高速进逼慑阻对手”。

战区空军出动数十架歼击机，持续位台湾海峡与台湾南北两端战巡进逼，依托联合情报支撑，开展寻歼海空舰机、空中封锁演练，构建多向围岛锁台态势。

在任务空域，多批多架挂载实弹的轰-6K战机，在预警机、歼击机、干扰机的支援掩护下，对台湾重要目标实施多波次模拟打击。

受领慑阻打击任务的火箭军部队闻令而动，采取周边快反、设伏快打、监视打击等战法，对海上移动目标进行火力追瞄，实施大弹量、多波次模拟火力打击。

东部战区星期一早上11时29分也在微博发贴文和视频，强调东部战区官兵以坚定意志、强大能力、胜战信心，维护国家主权和领土完整，守护两岸和平福祉。“任何危害中国主权和领土完整的错误行径，都注定遭到迎头痛击和可耻失败。”

视频包含了动画图像，显示中国大陆军方朝台湾展开弹药射击，并在最后以红色繁体字打上“与虎谋皮燃战火，为虎作伥害亲人，狐假虎威寻绝路，以肉餧虎祸满门”。台湾媒体解读时认为，这似乎暗指台湾与美国的官方交流，恐怕会导致两岸爆发战火。

东部战区星期一（4月10日）早上发布视频，视频包含了动画图像显示中国大陆军方朝台湾展开弹药射击。（东部战区官方微博视频截图）