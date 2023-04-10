解放军环台演习第三天 四小时59架次军机绕台

台湾国防部星期一（4月10日）通报，今早四小时内，共有59架次大陆军机绕台，其中39架次飞越海峡中线。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，中国大陆解放军日前宣布，从4月8日至10日开展环台军演，今天是军演第三天，台湾国防部星期一通报，上午6时至10时，共侦获苏恺30、歼10、歼11、歼15、歼16、轰6、运油20、运8、运9及空警500等型机59架次，数量和星期天（9日）相比明显增加。

星期天截至中午12时，大陆解放军出动各型机58架次；星期一至上午10时，便有59架次大陆军机绕台，其中逾越中线及进入西南、东南空域39架次；大陆军舰11艘次。大陆解放军山东号航舰编队也于西太平洋海域执行航训。

台湾国防部说，台军方会密切监控，三军依战备规定应处；并结合大陆解放军演习，验证台军战备措施，沉着冷静应处敌情，也运用任务机、舰及岸置防空、反舰导弹系统严密监控。

针对外界关心大陆军演是否对台湾能源进口造成影响，台湾经济部长王美花星期一在立院经济委员会会前受访时说，目前台湾液化天然气（LNG）船舶都正常卸收。

至于若真的发生战争，出现被封锁的情况，台湾能撑几天？王美花说，台湾天然气大约有11天左右的储存量。她也指出，目前已陆续加速建设LNG储槽，包括三接、高雄、协和等，LNG储槽是对台湾很重要的基础建设。

针对外界质疑“蔡麦会”结束后，没有相关经济进展，王美花说，台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡见面，表示台美之间有非常好的友谊关系，台湾也得到美国两党议员的支持。包括台美21世纪贸易倡议在内等协议目前都进展顺利，台美之间的友好关系，大家都看得到且非常清楚。