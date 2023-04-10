鸿海三年投资250亿新台币打造高雄智慧城市基地

台湾鸿海集团星期天（4月9日）宣布扩大投资高雄，将以三年250亿新台币（10亿新元）进驻亚湾区设立南区总部，打造发展智慧城市基地，估计可创造2000个就业机会。

据台湾《自由时报》报道，鸿海集团2021年起陆续进驻高雄桥科、和发园区，分别打造电动巴士、电池生产基地，星期天进一步在高软鸿海大楼举办智慧城市签署仪式，与高雄市府签署投资意向书，宣布进驻亚湾七号仓库及栈五、栈六，设立南部服务中心及国际研训中心。这也是继国泰金控、IBM、帆宣、仁宝、友达后，又一国际级企业进驻亚湾，可望带动亚湾2.0计划。

对于为何选择高雄打造发展智慧城市基地？鸿海集团董事长刘扬伟说，有三个原因，首先，过去接触很多城市，市长陈其迈的态度积极，让他非常敬佩，“高雄是最适合打造智慧城市的地方”。其次，高雄有港口、机场，腹地广大，再配合亚湾5G人工智能物联网（AIoT）计划已实施一段时间，发展智慧城市有很不错的基础；第三则是高雄是第一个采用鸿海Model T电动巴士的城市。

刘扬伟认为，高雄未来有很好的机会，鸿海的Model T电动巴士，设计、研发、制造都在高雄的桥科、亚湾区；至于高雄和发园区的电池生产基地，预定明年4月量产。

高雄市长陈其迈说，他上任后，就与鸿海洽谈投资高雄计划，从原来的电巴生产基地，到和发电池生产，星期天进一步签署智慧城市合作方案，藉由鸿海集团整合智慧城市的完整解决方案，以高雄做为试验基地，整城输出。

列席意向书签署仪式的台湾行政院副院长郑文灿指出，亚湾1.0有很好成果，大厂有18家、创新产业近百家进驻，陈其迈提出了亚湾2.0计划，现正在行政院审查。目前很多高科技公司、软体公司都宣布落脚高雄，希望把高雄打造成南部的研发基地，也是新南向基地，中央政府乐观其成。