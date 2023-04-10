复活节假期市民外游 港餐饮业生意额跌近两成

香港全面复常开放后，复活节假期大量民众出游，加上大陆游客数量不及疫情前，餐饮联业协会会长黄家和透露，与放宽防疫限制后比较，假期期间餐饮业生意额下跌约一成半至两成。

据《星岛日报》报道，香港餐饮联业协会会长黄家和星期一（4月10日）在电台节目上说，复活节长假期大批市民外游，业界生意淡静，与放宽防疫限制后比较，生意额下跌约一成半至两成。

黄家和指出，即使仍有市民在长假期留港消费，但消费力不高。此外，目前大陆赴港日均人数在8万人次左右，远未恢复到疫情前的日均约16万人次。

黄家和也说，由于生意不多、市民用餐习惯改变、人手不足等问题，目前不少餐厅都要缩短营业时间。他期望下星期新一轮消费券正式派发后，能够刺激本地消费，并希望6月后大陆旅客量进一步恢复，改善生意。

针对大陆旅行团赴港用餐、塞爆红磡土瓜湾一带的问题，黄家和表示有所改善，近日多了酒楼接待团餐客，相信有助纾缓人流问题。他也说，一些酒楼老板反映，如果旅行社可提前提供定额人数、收费60元（港元，下同，约10新元）至80元一位的话，他们十分愿意接待这些团体客。

九龙中立法会议员杨永杰也反映，近日阻街问题有明显改善，其中酒楼已用“团进团出”的方式让旅客进出。不过他也提出，可是由于清明节前后赴港团数很少，情况未必能完全反映实况，要再观察一阵子，例如五一黄金周后，才见到旅监局新措施的实际成效。

杨永杰也说，将大陆游客分流至观光船用餐的做法很好，但若分流至快餐店及茶餐厅，仍然会影响本地居民用餐。他认同应提高团客的用餐收费，很多地区的餐厅也会愿意接待团客，但目前不断“斗平”，有时便宜得不合理，应考虑长远的旅游策略及发展