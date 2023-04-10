巴拉圭选后恐断交 台外交部称大陆拉拢各方总统候选人

对于有报道指巴拉圭总统选举结束后恐与台断交，台湾外交部常务次长俞大㵢回应，外交部密切注意情势，并坦言中国大陆明显在拉拢巴拉圭各方总统候选人。

综合台媒报道，巴拉圭将于4月30日举行总统大选，执政党红党（Colorado Party）候选人潘尼亚（Santiago Pena）说，他若胜选，巴拉圭与台湾60多年来的邦交将不受影响；在野党蓝党（PLRA）候选人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月则曾说，若胜选将与台湾断交，转与中国大陆建立外交关系。艾里格里竞选官网则称，在台湾和中国大陆之间，“因只能二选一，会依哪方可提供更好的条件来决定”。

关于巴拉圭选情，根据Atlas Intelligence民调，艾里格里目前支持度领先占38.1%，执政党候选人潘尼亚紧追其后，支持度36.4%。

国民党立委江启臣星期一（4月10日）在立法院外交国防委员会质询时关切巴拉圭与台邦交关系，提到日前外媒揭露，美方担忧巴拉圭大选后和台湾断交，巴拉圭在野党候选人也曾说当选后将外交转向。

俞大㵢回应称，这是路透社前几天的报道，至于艾里格里1月时的受访发言，他事后透过团队发言称，巴拉圭和台湾关系非常好，他当选的话，会和台湾进一步来谈如何深化两地关系，因为巴拉圭作为台湾南美洲唯一邦交国，或可有更多贡献。俞大㵢也提到，他认识艾里格里，双方有过接触和互动。

即便如此，江启臣提出，艾里格里在竞选官网中提到，“巴拉圭不能将情感置于政治利益之上”，他若胜选组成政府，将依国家利益来决定外交政策走向”。江启臣以此提醒外交部，台湾与巴拉圭建交多年是深厚感情，但利益放前面，仍需要成立专门小组应对选后政情。

江启臣询问台外交部是否评估最坏打算？俞大㵢未正面回应，仅称在密切观察注意，并坦言中国大陆很明显地在拉拢巴拉圭各方总统候选人，“这是一个事实”。

俞大㵢曾在接受阿根廷布省资讯报（INFOBAE）专访时，提到欢迎阿根廷与中国大陆和台湾同时交往。俞大㵢星期一上午列席立法院外交国防委员会时说，台湾在扩大国际交往的处境非常艰难，不会在与其他国家各个层面交往的时候，预设任何前提，台湾愿意与全世界在平等互惠的基础上来往。

他指出，双重承认在国际法上有一定定义，在已故台湾前总统李登辉时代，台湾在1989年与格林纳达建交，当时格林纳达仍与中华人民共和国有邦交，台湾当时未要求格林纳达与中国大陆断交，是大陆不乐意才与格林纳达断交。