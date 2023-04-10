巴西总统本周访华行 预料将商讨调停俄乌战争

巴西总统卢拉本周访华，预料将在北京与中国国家主席习近平会面，商讨两国经贸合作和调停俄乌战争。

据法新社星期一（4月10日）报道，77岁的卢拉原定3月25日至30日访问中国，后来因患上甲型流感延后访华行程至本星期。卢拉预计将于星期二（11日）抵步，星期五（14日）与习近平会面。

巴西总统卢拉希望推动他倡议的和平方案，协助结束这场战争。巴西外交部长维埃拉说，他们（卢拉和习近平）“将谈及俄乌战争”。待卢拉结束访问回国，一个调停团队应已“成立”。

卢拉2002年首次当选巴西总统，四年后成功连任。卢拉希望看到巴西像在他第二个总统任期扮演的斡旋角色，协助美国与伊朗进行核计划协商。

不过，卢拉去年声称乌克兰总统泽连斯基跟俄罗斯总统普京一样，必须为俄乌战争“负责”，影响他的斡旋工作。他也不愿加入西方国家阵营，提供武器协助乌克兰自我防卫。

卢拉上星期四（6日）说，“普京不能占有乌克兰领土”，同时也坚称泽连斯基“不能什么都要”。他也建议基辅放弃对克里米亚主权的诉求，该地区在2014年经过共投后被并入俄罗斯。

乌克兰外交部发言人尼科连科发推文说：“没有法律、政治或道德理由要乌克兰放弃一公分的领土。任何恢复和平的调停任务必须根据联合国宪章尊重乌克兰主权和领土的完整。”

中国国家主席习近平在上月访问俄罗斯与俄总统普京会面时，谈及解决俄乌战争所发布的12点和平方案。针对北京的和平方案，巴西外长维埃拉说，这是追求和平的“基本条件”，北京的和平方案意义积极正面。