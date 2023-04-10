大陆外交部回应环台军演：捍卫国家主权和领土完整必要行动

中国大陆解放军环台军演进入第三天，针对军演是否是对蔡麦会的反击，以及其对地区安全局势和国际社会信任的影响的相关提问，中国大陆外交部回应称，演习是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。

中国大陆外交部发言人汪文斌星期一（4月10日）在例行记者会上针对相关提问做出上述表述。

针对有记者询问，此次军演是否是对台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会面的反击，汪文斌没有直接回答，而是称外交部发言人此前已就相关问题发表谈话，指出针对美台勾连的严重错误行径，大陆将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

汪文斌也引述东部战区新闻发言人称，此次环台岛战备警巡和“联合利剑”演习是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。

针对有记者提问北京如何在举行军事演习的同时赢得国际社会的信任，汪文斌指这个问题“非常荒谬”，并称坚持“一个中国”原则，是国际社会的普遍共识，也是公认的国际关系基本准则。

针对中国大陆否担心演习会加剧地区安全局势的提问，汪文斌强调，台湾问题“纯属中国的内政”，并指当前台海和平的最大威胁是“台独”分裂行径和外部势力对其纵容支持。

汪文斌说：“‘台独’同台海和平稳定，水火不容，要想保持台海和平稳定，就必须坚定反对各种形式的‘台独’分裂行径。”

解放军日前宣布将在4月8日至10日期间开展环台军演，在星期一的军演中，解放军展开了空中和海上封锁演练，山东号航空母舰也参与了演练。

台湾外交部长吴钊燮星期一接受彭博社采访时评估，此次环台军演的强度与去年佩洛西访台的围台军演不相上下。