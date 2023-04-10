报告：逾七成在华外企未考虑将供应链移出中国

普华永道中国发布的调研报告显示，逾七成在华外国企业未考虑将供应链移出中国。

普华永道中国上星期五（4月7日）在中国18个城市同步发布《在华跨国企业高管洞察:亚太供应链重塑》调研报告。调研发现，大部分受访在华跨国企业高度认可中国供应链的独有优势，仍将持续深耕中国市场。

全球供应链正在逐步重塑，在亚太地区和中国，企业调整供应链、产品和服务多元化的诉求日益迫切，同时中国政府也高度重视外资在经济中的作用、供应链的韧性。在此背景下，普华永道中国今年3月举办的在华跨国企业高管早餐会以亚太区的供应链重塑为主题，对百余位参会的跨国企业高管进行了现场调研，以了解他们对中国供应链吸引力的评价，以及跨国企业在中国供应链战略方面的未来计划和面临的挑战。

在中国对跨国企业供应链的吸引力与挑战方面，调研显示，一方面，超过八成的受访企业将本地市场巨大列为其在中国建立和保留供应链的考虑因素，完善的产业链和相关的配套设施（40%）以及基础设施完善（36%）位居第二和第三位。此外，供应链敏捷程度较高（32%）、人力资源丰富（22%）以及较高的工商业数字化水平（14%）也是吸引跨国企业的重要因素。

谈及挑战，近八成受访企业将地缘局势不明朗视为其在中国面临的最大供应链挑战。市场增速放缓（43%），人力、物流等生产成本上涨（39%）位居第二和第三位。低成本国家的竞争（25%）、欧美制造业回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和环保政策（17%）也是其面临的主要挑战。

从跨国企业的供应链计划及考量来看，调研显示，大部分跨国企业依然愿意留守在中国市场，其中超过70%的受访企业表示没有考虑将生产或采购部门迁出，显示出对中国市场发展的高度信心；正在考虑是否迁出但未有定案的受访企业占18%；12%的受访企业已经或正在将部分供应链或采购部门移出中国。

在已经、正在或者考虑把供应链移出中国的受访企业眼中，越南、印度和印度尼西亚是排名前三的目的地。这三国的人口数量大，市场大且劳动力供应充足。近年来，这三国政府也陆续推出改革和招商引资政策，吸引外资入驻。

在调整供应链的考量方面，调研显示成本是跨国企业选址时的首要考虑因素。劳动成本和可获得性问题最受企业关注，占65%；物流成本和交货时间（46%）以及贸易和关税问题（41%）位列第二和第三位。受访企业近七成同时选择了三个因素，考虑较为综合全面。整体来看，虽然中国的部分要素成本已经远超东南亚国家，不过得益于劳动效率高、物流领域竞争力强，以及关税水平整体较低，中国在亚太乃至全球制造业中仍然具有较高的吸引力。