今年逾4万港生将赴大陆考察 教评会主席建议家长分担费用

赴大陆考察作为香港公民与社会发展科重要组成部分，在陆港全面通关后得以启动，香港教育局局长蔡若莲透露，今年5月至7月将有逾4万名学生赴大陆考察。

据香港中通社星期一（4月10日）报道，蔡若莲受访时介绍，在5月至7月间将逾有四万多名学生到大陆考察，并希望今年内尽量让高中同学都有机会成行。

香港于2021-2022学年起在中四年级推行公民与社会发展科课程，而大陆考察是公民科课程的重要组成部分，旨在让高中学生通过实地考察活动，了解国情和国家的最新发展，增进对中华文化的认识。据此前报道，今年首个考察团已于4月3日出发，约250名师生前往广州和深圳。

蔡若莲介绍，在教育局安排的22个公民科大陆考察团行程中，包括八个一天行程、六个两天行程、以及八个三天行程。

蔡若莲说，虽然行程越长、时间越充裕，可涵盖的参访点越多，学习内容和经历会越丰富，但4月因疫情刚恢复，考虑到学生及教师的教学进度、接待人手安排、学习时间分配等，因此短期内主要都以一天或两天团为主。

目前考察团均是港府全额资助。《星岛日报》引述香港教育评议会会长何汉权说，长远来看这样可能成为财政负担，认为家长如有能力应负担部分开支。

何汉权认为，游学的重要性在于持份者的参与，形容“不用钱的东西，不是每一个人都会珍惜”。他也提出，对于有收入困难的家庭应以其他的资助形式帮忙。