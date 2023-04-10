浙江一影院为弥补疫情影响 春节档“偷票房”被罚

浙江温岭市一家电影院因虚报瞒报春节档电影销售收入、“偷票房”8万元（人民币，下同，约1.5万新元），被当地执法部门处以罚没14万元。该影院负责人称，“偷票房”是因为之前影院受疫情影响经营不太好，想趁着春节档多赚点钱。

据澎湃新闻星期一（4月10日）报道，浙江台州温岭市综合行政执法局今年1月对多家影院开展执法检查时，在该影院发现了票房异常。

执法部门相关人士说，该影院票房销售收入账面数据与上报国家专资办的数据不一致，前者比后者多了很多，可能存在虚报瞒报电影销售收入的行为。

温岭市综合行政执法部门对此事立案调查发现，今年1月22日至23日，该影院实际销售数据为售票1万1125张、总票价38万9595元；而上报到国家专资办的数据为观影6361人次，票房22万2855元；即共计瞒报观影4764张、票价16万6740元，影院违法所得8万余元。

影院负责人称，之前影院受疫情影响经营不太好，“想趁着春节档多赚点钱，所以才这样做。”他还说，影院是找来了技术人员，利用技术手段对后台数据进行了更改，以此来“偷票房”。

对于该影院上述行为，市综合行政执法局作出了没收违法所得8万余元、处以罚款6万余元的处罚决定。