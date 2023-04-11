高盛资管称中资地产美元债存在“高回报机会”

高盛资产管理公司称投机级的中资地产美元债有望提供不错的回报，因为在中国政府重振楼市的各项措施下，困境房企的业务或将改善。

据彭博社4月11日报道，高盛资管亚洲固定收益主管Salman Niaz接受采访时说，公司基本面将随着业务前景和经营环境的改善而有所提升，“在我们看来，无论是尚未违约的、还是一些已经违约的民营房企，都有提供高回报的机会。”

Niaz指出，在挑选房企时必须“严格筛选”，因为并非所有房企的情况都如出一辙。总的来说，国有房地产商债券的风险溢价有限，“因为他们没有遭遇过类似的信用压力。”

彭博社的报道称，自去年下半年以来，中国政府推出多项举措来拓宽房地产企业融资渠道并提振市场信心和需求，过去两个月楼市逐步呈现复苏迹象。初步数据显示，3月份房地产销售出现了连续第二个月增长，前100家最大房企的新房销售金额同比增长近三成。

中资地产商在2022年创下纪录最高的离岸债券违约规模后，今年困境房企的债务重组也出现积极进展，如恒大和融创近期与债权人签订了境外债务重组支持协议。不过一长串的延迟刊发业绩的中国房地产商名单，仍令房地产业困境一览无遗。

对此，Niaz认为，或许还会有一些违约出现，但“大部分痛苦已成过去式”。他预计，能为信用市场投资者带来更好回报的公司通常较有规模，并具备多元化、业务布局在高质量城市且管理层强大这些特点。