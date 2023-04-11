王沪宁：致力于维护台海和平稳定

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁与两岸企业家峰会台湾方面理事长刘兆玄会面时说，两岸同胞要携手同心，坚决反对外部势力干涉和“台独”分裂活动，“我们致力于维护台海和平稳定，但‘台独’同台海和平稳定水火不容”。

据新华社报道，王沪宁星期一（4月10日）在北京会见刘兆玄一行。他说，将全面贯彻中共二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，贯彻总书记习近平关于对台工作的重要指示精神，推动两岸关系朝着正确方向发展。

王沪宁说，随着中国式现代化全面推进，加强两岸交流合作，更加有利于增进同胞福祉亲情，有利于壮大中华民族经济。同时，他表示将始终尊重、关爱、造福台湾同胞，让广大台胞台企愿意来、留得住、融得进、发展好，更好共享大陆发展成果和民族复兴荣耀。

王沪宁强调，致力于维护台海和平稳定，但“台独”同台海和平稳定水火不容。两岸同胞要携手同心，坚决反对外部势力干涉和“台独”分裂活动，共创祖国统一、民族复兴的千秋伟业。

报道称，刘兆玄说，愿更好发挥两岸企业家峰会作用，深化两岸产业合作，促进两岸融合发展，为两岸同胞谋福祉，为中华民族谋复兴。

刘兆玄曾担任马英九执政时期的行政院长，后者刚结束大陆之行，他是第一位访问中国大陆的台湾卸任领导人。