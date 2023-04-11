蔡英文批大陆军演造成区域不稳定

在中国大陆完成三天环台军演后，台湾总统蔡英文在社交媒体发文，称她过境美国，和国际友人交流行之有年，并批评大陆借此发动军演，造成台湾与区域的不稳定，“这不是一个区域内大国的负责任态度”。

蔡英文星期一（4月10日）深夜在脸书发文说，身为总统，她“代表国家走向世界，无论出访友邦、过境美国，和国际友人交流，不只是行之有年，更是台湾人民的共同期待”。然而，大陆却借此发动军事演习，造成台湾与区域的不稳定，这不是一个区域内大国的负责任态度。

蔡英文说，她要感谢台军和海巡人员，在大陆军演这段期间，凭着高度的专业和使命感，沉着冷静地守护台湾的领海、领空。而国安团队即时地与各方保持最好的联系，缜密地掌握、研判情势，和台军一体，携手守护台湾的安全。

蔡英文指出：“这段期间，有些人或许是刻意误导，或许是对国安系统运作不够熟悉，而有一些不正确的资讯被散播。”

蔡英文强调，在面对各项侵扰行动，或者面对认知操作，台军与国安团队都充分合作，即时的协力，让各项国家安全的工作都能确实到位。坚守岗位的各级指挥官，若有必要，则随时透过保密视讯沟通讨论；这段期间的各项军事应处，她也充分授权国防部长依照军事专业应对，部长也随时向她报告。

蔡英文呼吁，此时此刻军民要团结，不要受错假信息误导，“共同守护民主台湾，是首要之务”。她最后说，虽然大陆军演告一段落，台军和国安团队仍会持续坚守岗位，捍卫台湾。

今年1月当选美国众议院议长的麦卡锡原计划春季访台，据称被蔡英文团队说服，蔡英文改在4月5日过境美国时在加州与麦卡锡会面，虽然明显低调谨慎，但仍是台美1979年断交以来在美国举行的最高级别会谈，引起大陆强烈抗议美国掏空“一个中国原则”、抨击台湾“倚美谋独”。

福建省海事局在蔡麦会前夕宣布由海巡船展开为期三天的巡航巡查活动，准备对两岸船只实施检查，被解读为通过在台海建立执法事实，并且随时可将海警与海军加入联合演练，进一步否定两岸的中线默契。

蔡英文4月7日返台后，解放军东部战区隔天宣布，从4月8日至10日在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东的海空域，展开环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。

解放军东部战区星期一（4月10日）在官方微博发布多个视频，宣布圆满完成“环台岛演习72小时”任务，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，解放军全面检验了实战条件下部队多军兵种一体化联合作战能力，“战区部队全时待战、随时能战，坚决粉碎任何形式的台独分裂和外来干涉图谋。”