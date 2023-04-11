中共中央要求高校把《习近平著作选读》作为理论学习教材

中共中央发布通知，要求各高等学校把《习近平著作选读》，作为师生理论学习教材。

据新华社星期一（4月10日）报道，《习近平著作选读》收入了中共总书记习近平在2012年11月至2022年10月的著作。

中共中央说，要深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想“是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃”。

通知强调，要深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容，充分认识这一思想贯通改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各领域，是一个逻辑严密、内涵丰富、系统全面、博大精深的科学体系。

中共中央强调，各高等学校要把《习近平著作选读》作为师生理论学习教材，“更好推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑”。

中共中央要求各级党委（党组）把学习《习近平著作选读》摆在重要位置，“组织党员、干部原原本本学、认认真真悟，做到知其言更知其义、知其然更知其所以然”。

此外，各级党校（行政学院）、干部学院也要把《习近平著作选读》纳入培训教学重要内容，举办各种研讨班、培训班、学习班，推动学习多形式、分层次、全覆盖开展。