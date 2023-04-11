美媒：人民币尚难撼动美元王者地位

美国媒体报道，虽然人民币的重要性可能会上升，但不大可能取代美元成为全球储备货币，除非中国的经济模式发生一些真正的剧变。

《华尔街日报》星期一（4月10日）报道，关于“美元为王”时代即将结束的预言时不时就会出现，通常是在实施制裁之后，比如目前冲击俄罗斯经济的制裁。但到目前为止，美元作为全球贸易和储备货币的角色看起来仍相当稳固。

国际货币基金组织（IMF）的数据显示，美元在全球央行外汇储备中的份额近年来有所下降，但占比仍接近60%，超过了所有其他货币的总和。

报道称，美元在全球贸易中的霸主地位也仍然坚如磐石。据国际清算银行的数据，全球贸易中约有一半是以美元计价，远远高于美国在国际贸易中所占的份额。

美元用于结算不涉及美国公司的贸易，这些非美国公司也以美元进行融资。离岸市场上大约一半的跨境贷款和国际债务证券是以美元计价的。根据国际清算银行去年的一项调查，在所有外汇交易中，其中一方货币是美元的占88%。美国的资本市场规模庞大，且管理规范，吸引外国公司在那里投资和融资。

然而，随着美国将美元的主导地位用作武器，其他国家将试图寻找替代方案，特别是那些面临美国制裁的国家。中国这个正在崛起的大国的货币人民币就是选项之一。但去年，人民币只占全球外汇储备的2.7%。

报道指出，人民币使用范围的扩大有一个明显但又至关重要的障碍：中国仍然实施严格的资本管制。这会限制外国公司除了与中国进行直接贸易之外，以人民币进行投资和借款的意愿。考虑到中国在全球贸易中的占比，中国也许能够以人民币结算与其他国家的更多贸易，但收款方也需要将人民币投资到安全的地方。

中国的资本市场仍在发展之中，且对外资直接在岸资产投资有严格规定，这些都是大问题。与很多发达国家货币的市场相比，中国的离岸人民币市场规模也很小。人民币被更广泛地用于投资目的，也会给中国带来其他的巨变，包括国内储蓄率下降，以及人民币资金成本上升。

报道说，这种变化将对中国目前的增长模式构成直接挑战。中国目前的增长仍然严重依赖出口，以及人为压低国内国有企业的资本成本。