北京又见沙尘暴 空气质量已达严重污染

中国首都北京再次遭遇沙尘暴，除了大部地区最小能见度在1至4公里，空气质量也已达严重污染标准。

中国央视星期二（4月11日）早上报道，在大风黄色和沙尘暴黄色预警下，北京大部地区最小能见度在1至4公里。此外，北京在白天的风力较强，阵风可达8至9级。

公开资料显示，中国沙尘暴预警信号等级由弱到强分为三级，依次为黄色、橙色，以及红色；黄色预警的标准是12小时内可能出现沙尘暴天气，而能见度小于1000米，或者已经出现沙尘暴天气并可能持续。

另据澎湃新闻星期一（4月10日）深夜报道，北京市生态环境监测中心官网的数据显示，截至星期一晚上9时，北京市空气质量指数为500，污染级别为六级，已达严重污染标准。

当晚，“北京沙尘暴”话题也登上了微博热搜榜，网民们纷纷发表图文分享自己经历沙尘暴的感受：“一呼一吸全是撒哈拉沙漠的味道，这么大的沙子惊呆我”“开了会儿窗户，PM2.5可以说瞬间飙到100以上，屋里都是沙土味儿。”

气象专家介绍，此次沙尘暴起源于蒙古国南部，继而南下影响中国长江以北大部地区，整体强度和范围均弱于3月19日至24日的强沙尘暴过程，并预计星期二傍晚沙尘暴会结束。

根据数据统计，中国全年超过七成的沙尘天气出现在春季，其中最频繁发生的月份是4月，其次为3月和5月。

中国林业科学研究院荒漠化研究所所长吴波向《人民日报》分析，中国沙尘暴主要的境内源地集中在新疆南部、甘肃河西走廊、内蒙古中西部等沙漠地区，这些地区的植被恢复对于减少沙源区释尘量、减轻沙尘暴的危害发挥了一定作用。但蒙古国南部的戈壁沙漠也是影响中国的重要沙尘源地，2022年蒙古国南部植被生长状况与近年平均状况相比偏差，沙尘源地植被覆盖较差。

他说：“这段时间，蒙古国和中国北方地区降水偏少，春季前期气温明显回暖，造成冻土层融化，地表沙土变得松散，加之春季北方地区大风高发，配合裸露的沙尘源地地表条件，形成频繁的沙尘天气。”