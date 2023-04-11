柯文哲称中国大陆是“媳妇熬成婆后再欺负媳妇”

针对解放军最近的环台军演，台湾民众党主席柯文哲说，中国大陆是“媳妇熬成婆后再欺负媳妇”。

据台湾中央社报道，柯文哲率团访美，纽约是首站。他当地时间星期一（4月10日）出席哥伦比亚大学东亚研究所活动，与哥大政治学教授黎安友（Andrew Nathan）和曾任美国国务院亚太副助理国务卿、现任哥大国际关系教授的柯庆生（Thomas Christensen）对话。

柯文哲以“尾巴摇狗”比喻说，中国大陆政府鼓动民族主义时常失控，反过来被民族主义操纵。美国有所行动时，北京本可一笑置之，却因民族主义情绪高涨而被迫回应，感觉美国似乎知道如何激怒中国大陆。他说：“既然中国是世界大国，要对自己有更大自信，不需要以军事演习摆姿态。”

柯文哲以台湾“需要应付的邻居”形容中国大陆，称其有很强的心理创伤，几百年来被西方列强欺凌，如今变强国后有如“媳妇熬成婆”，不甘过去所受凌辱而加倍欺负媳妇。

柯文哲回应黎安友问及如何实现两岸和平时说：“两岸多多少少还是要沟通，有交流可以减少敌意，最起码减少误判和擦枪走火。”

至于如何经营对美关系与强化台湾防卫能力，柯文哲回应柯庆生提问时说，台美价值观相同，“我们站在美国这边，没问题，但不需要因为这样就对中国恶言相向”。他认为，台湾虽然身在民主同盟，应付中国大陆时仍可采取愿意交流的态度。

但他又说：“要求两岸和平，还是要备战，不可能把国家前途寄托在敌人善意上，因为这太不可靠。要备战、能战才能够不畏战，台湾国防还是要应付。”

台湾总统蔡英文4月5日过境美国时在加州与美国众议院议长麦卡锡会面，蔡英文4月7日返台后，解放军东部战区隔天宣布，从4月8日至10日在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东的海空域，展开环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。