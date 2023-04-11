美众院中国问题特别委员主席对特斯拉依赖中国感担忧

美国电动车巨头特斯拉宣布扩充目前上海的生产规模，兴建可年产1万台储能电池的储能超级工厂后，美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）说，他对特斯拉依赖中国的情况感到担忧。

特斯拉星期天（4月9日）与上海临港新片区就储能超级工厂举行签约仪式。特斯拉说，新工厂初期计划每年生产1万台储能规模近40吉瓦时（GWh）的Megapack商用储能电池。新工厂预计今年第三季动工，2024年第二季度投入生产。

据路透社报道，共和党籍的加拉格尔说，他想知道特斯拉执行长马斯克如何在美国政府对特斯拉的支持及其在中国的业务之间取得平衡。

“我对此很担心......特斯拉似乎完全依赖联邦政府税收减免施予的恩惠，还有进入中国市场。”

加拉格尔也说：“他们在那里达成的交易似乎非常令人担忧。我只是很好奇马斯克如何在这两者之间取得平衡。”他补充说，马斯克的太空探索科技公司“SpaceX”相比之下是一个”巨大的成功故事”。

随着全球提高可再生能源的使用，特斯拉希望借助中国在全球领先的电池供应链，提高其Megapack锂离子电池单元的产量，降低成本。目前，特斯拉在加利福尼亚州有一个储能超级工厂，每年可生产1万个Megapacks。