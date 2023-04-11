台国防部称仍有八艘解放军军舰在台海周边活动

在中国大陆完成三天环台军演后隔天，台湾国防部称仍有八艘解放军军舰持续在台湾周边海域活动。

综合中央社、TVBS新闻网、法新社报道，台湾国防部星期二（4月11日）在新闻稿中说，台军从星期一（4月10日）上午6时起至星期二上午6时止，侦获91架次解放军机绕台，其中54架次军机逾越海峡中线并进入台湾西南、东南空域。

此外，台军也侦获12艘次解放军军舰在台海周边活动。其中，目前仍有八艘在台湾附近海域。

台湾国防部强调，台军已运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

今年1月当选美国众议院议长的麦卡锡原计划春季访台，据称被台湾总统蔡英文团队说服，蔡英文改在4月5日过境美国时在加州与麦卡锡会面，虽然明显低调谨慎，但仍是台美1979年断交以来在美国举行的最高级别会谈，引起大陆强烈抗议美国掏空“一个中国原则”、抨击台湾“倚美谋独”。

福建省海事局在蔡麦会前夕宣布由海巡船展开为期三天的巡航巡查活动，准备对两岸船只实施检查，被解读为通过在台海建立执法事实，并且随时可将海警与海军加入联合演练，进一步否定两岸的中线默契。

蔡英文4月7日返台后，解放军东部战区隔天宣布，从4月8日至10日在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东的海空域，展开环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。

解放军东部战区星期一（4月10日）在官方微博发布多个视频，宣布圆满完成“环台岛演习72小时”任务，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，解放军全面检验了实战条件下部队多军兵种一体化联合作战能力，“战区部队全时待战、随时能战，坚决粉碎任何形式的台独分裂和外来干涉图谋。”

视频显示大陆第一艘国产航空母舰山东舰首次参加军演，画面可见歼15战斗机在航母起降，另有机师在军演时发射导弹，并制作动画显示导弹飞过台湾上空，并击中台湾海域多处和南北两端土地。