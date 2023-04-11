港媒：习近平视察广东湛江 料检阅海军南海舰队

香港媒体报道，中国国家主席习近平近日趁着南下广州会晤访华的法国总统马克龙之际，前往广东湛江视察，预料也会检阅海军南海舰队。

《星岛日报》星期二（4月11日）报道，习近平上星期五（4月7日）除了在广州与马克龙举行非正式会晤，还前往湛江视察。陪同人员有中共广东省委书记黄坤明，政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，以及中央政策研究室主任江金权。

报道称，网上流传的照片显示，习近平视察了恒兴集团，这是湛江一家大型农产品民营企业，员工超过万人。

湛江位于中国大陆南端的雷州半岛，与海南岛隔海相望，是广东的农业大市。报道说，现任中共新疆党委书记马兴瑞担任广东省长期间，曾提出“支持汕头、湛江加快建设省域副中心城市”，以解决区域发展不协调的问题。

省域副中心指的是一省之内，距离省会城市较远，但综合实力较周边地区强、能带动周边地区发展的城市。

《星岛日报》的报道说，习近平在2020年10月视察了汕头，此次考察湛江“也是题中应有之义”。

报道提到，黄坤明曾在两个月前专程到湛江，在东海岛考察了德国化工巨头巴斯夫的一体化基地项目，宝钢湛江钢铁有限公司，并在徐闻港了解港口建设，不排除是“打前站”。

南海舰队是解放军海军三大舰队之一，负责防卫南中国海水域，司令部就设在湛江。报道最后说，习近平此次视察湛江，“相信也将检阅南海舰队”。