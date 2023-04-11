离岸人民币债券一季度发行创新高

自去年美元融资成本快速攀升后，离岸人民币债券的发行步伐明显加快，今年前三个月更是创下季度新高，显示在国际金融市场动荡之时，相对稳定的人民币资产获得了发行人和投资者的青睐。

彭博汇总的数据显示，除去中国央行的离岸人民币央票，一季度离岸人民币债券发行金额约1163亿元（人民币，下同，225亿新元），是去年同期的逾两倍；在中美利差倒挂的驱动下，去年全年的发行总量已较2021年大幅增加55%至2947亿元，接近2014年的年度历史高位。

彭博社报道，中美货币政策的差异是发行放量的主要推动因素。美联储连续加息后，其政策利率于去年年中超过中国央行的政策利率，美债收益率也十多年来首次超过中国国债收益率。

中国外汇交易中心党委书记霍颖励此前受访时说，应抓住人民币融资成本优势的时间窗口，提升人民币融资货币功能。她建议支持地方政府、金融机构、企业等在境外发行人民币计价债券，丰富境外人民币保值增值工具。

恒生银行（中国）首席经济学家王丹说：“信用市场波动加剧使得人民币债券相较美元资产更受欢迎。”她说，中国企业也乐于发行离岸人民币债券，以规避高成本的美元债和相关的汇率风险。

从彭博汇总的数据来看，今年一季度离岸人民币债券的平均期限约三年，平均票息约3.70%，低于同期限美国国债4.09%的收益率。同时，注册地为中国境内的发债主体发行金额达491亿元，也刷新了纪录。

除了美联储紧缩带来的周期性因素，人民币在跨境贸易结算中的更多使用也推动了市场对人民币资产的需求。近期沙特、伊拉克、巴西等国提高在贸易投资中使用人民币令市场瞩目。

报道引述西班牙对外银行驻香港的经济学家夏乐说：“对于一些像中东石油输出国之类的国家而言，人民币拥有独立于美元的清算系统很有吸引力。”他表示，中美利差倒挂会提升人民币的融资吸引力，这个相对比较有利的窗口期大概在未来一两年时间以内，主要取决于美联储后续降息和中国加息各自的速度。

除了人民币债券之外，离岸市场中其他类型的人民币融资也在快速成长。中国央行数据显示，今年1月末中国金融机构的境外人民币贷款余额达10061亿元，接近去年11月所创的10191亿元历史最高纪录，较去年1月末水平大幅增长了59%。

中国国家外汇管理局在最新国际收支报告中提到，2022年末人民币外债余额占比达45%，人民币外债“还本付息不存在币种错配和货币兑换问题，占比上升有效降低了我国外债的汇率风险，有序推进了人民币国际化”。