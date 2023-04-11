江苏多地要求城投融资成本压降至6%以下

江苏多地要求城投严格控制融资成本，新增融资项目平均成本控制在6%以内。

据澎湃新闻4月11日报道，高邮经济开发区党工委关于扬州市委专项巡察整改进展情况的通报中，关于“融资规模增速过快”问题的整改提到，严格控制融资成本，新增融资项目平均成本控制在6%以内，并在保证资金安全调度的基础上以低成本融资项目置换存量高成本融资项目，加快存量资金由活期存款向协定存款调整。

宝应经济开发区党工委关于扬州市委专项巡察整改进展情况的通报中，关于“开发区党工委对融资债务失管失控，一直未出台有关控制融资规模、压降融资成本、强化资金监管的文件制度”问题的整改提到，据市、县统一部署，通过协调银行，目前经开公司所有融资项目成本已全面压降至6%以内。

在关于“融资结构有待优化，债务成本压降不力”问题的整改中则提到，根据市、县债务管控要求，定融产品不再继续发行，通过银行贷款、直融产品以及合规信托产品进行置换，并且融资成本严格控制在6%以内。

仪征经济开发区党工委关于扬州市委节约集约用地专项巡察整改进展情况的通报中，关于“防范化解债务风险乏力”问题的整改提到，实行融资计划管理，开发区三个平台公司对照市财政局国资办关于融资成本不得高于6%的规定，采取有效措施控制融资成本。

针对“高成本举债融资”问题的整改提到，严格执行仪征市融资管理相关规定，目前新发生的银行融资利率均在6%以内，存量银行融资中超过6%的，已上报市金融监管局，市财政局和金融监管局牵头对接银行，争取有效压降平台公司融资利率。