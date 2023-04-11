中国支付清算协会：谨慎使用ChatGPT等 避免数据泄露风险

在ChatGPT火爆全球之际，中国支付清算协会发布倡议书，提示支付行业从业人员合规使用ChatGPT等工具，以避免数据泄露风险。

据财新网报道，这份星期一（4月10日）发布的倡议书称，近期ChatGPT等工具引起各方广泛关注，已有部分企业员工使用ChatGPT等工具开展工作，但此类智能化工具已暴露出跨境数据泄露等风险。

为有效应对风险、保护客户隐私、维护数据安全，提升支付清算行业的数据安全管理水平，根据《中国网络安全法》《中国数据安全法》等法律规定，协会向行业发出三个方面的倡议。

一是提高思想认识，依法依规使用。支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，合规使用ChatGPT等工具。

二是不上传关键敏感信息。支付行业从业人员在使用ChatGPT等工具时，要严格遵守国家及行业相关法律法规要求，不上传国家及金融行业涉密文件及数据、本公司非公开的材料及数据、客户资料、支付清算基础设施或系统的核心代码等。

三是会员单位加强内部管理和引导，进一步健全信息安全内控管理制度，开展有针对性的数据风险防控工作，提升员工的风险防范和数据保护意识，切实维护国家金融及支付清算行业安全。

目前ChatGPT不能在中国境内使用，账号注册时，中国手机号也不能作为注册手机号，部分中国用户通过购买国外注册的账号登录和使用ChatGPT。

报道引述一位支付公司负责人认为，ChatGPT和百度推出的类似产品“文心一言”，都有数据泄露的风险。“目前除了写报告打个简单框架草稿可能能用到这类文本类的AI工具，支付公司开展业务主要靠人脉和服务，这是ChatGPT这类AI工具最不擅长的。”

3月底，由于涉嫌未经同意收集、使用和披露个人信息，意大利个人数据保护局宣布禁用ChatGPT，这是第一个宣布禁用ChatGPT的国家。