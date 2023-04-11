中国中央气象台首席预报员：沙尘出现是必然现象

中国中央气象台首席预报员桂海林说，沙尘出现是一个必然的天气现象，并不需要根治。

据澎湃新闻报道，中国首都北京星期二（4月11日）再次遭遇沙尘暴，空气质量已达严重污染标准，中国气象局上午就“沙尘”主题召开线上通气会。

中央气象台首席预报员桂海林在会上说，关于根治沙尘天气的问题，应该关注一下国家对沙尘的治理方式，对于一些本来就降水稀少的气候区，现在防沙治沙采取的是科学态度，也就是对这些地区“宜沙则沙”，主要是防止沙地扩大化。

桂海林说，降水稀少的气候区不利于植被生长，配上大风气旋等特殊的天气系统，沙尘出现是必然天气现象，并不需要根治。

“沙尘天气除了会带来一些不利影响之外，实际上对于整个全球的生态系统，还是会存在一些有利的地方。”桂海林说。

数据统计，中国全年超过七成的沙尘天气出现在春季，其中最频繁发生的月份是4月，其次为3月和5月。

中国林业科学研究院荒漠化研究所所长吴波向《人民日报》分析，中国沙尘暴主要的境内源地集中在新疆南部、甘肃河西走廊、内蒙古中西部等沙漠地区，这些地区的植被恢复对于减少沙源区释尘量、减轻沙尘暴的危害发挥了一定作用。但蒙古国南部的戈壁沙漠也是影响中国的重要沙尘源地，2022年蒙古国南部植被生长状况与近年平均状况相比偏差，沙尘源地植被覆盖较差。