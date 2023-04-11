港前中联办主任骆惠宁任中央第八指导组组长

香港前中联办主任骆惠宁今年1月卸下职务后，去向并未对外说明。但根据重庆官媒的报道显示，他已出任学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中央第八指导组组长。

《重庆日报》官方微信号星期一（4月10日）晚上发文，重庆全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会在当天召开。重庆市委书记、市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组组长袁家军作动员讲话。大会由重庆市委副书记、市长胡衡华主持。

此外，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中央第八指导组组长骆惠宁也出席会议并讲话。这显示骆惠宁在卸下香港中联办主任后，迎来了新职务。

骆惠宁是在香港爆发反修例抗争次年，即2020年接替王志民出任香港中联办主任。

骆惠宁1954年10月生，浙江义乌人，毕业于中国人民大学经济学院政治经济学专业，获得经济学博士学历。他是中共十七届中央候补委员，第十八、十九届中央委员。

他长期在安徽工作，2003年首次跨出安徽，任中共青海省委副书记、省委党校校长，2010年任青海省省长，2013年任中共青海省委书记，2016年6月任中共山西省委书记，2019年11月30日到龄退休，卸任山西省委书记，12月28日获任命为中国全国人大财政经济委员会副主任委员。2020年1月，他出任香港中联办主任。