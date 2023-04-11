中国IPO新规有望加快上市进程提高定价效率

中国全面注册制下在主板上市的首批新股星期一（4月10日）上市首日表现强劲，投资者对改革后的新机制充满热情。分析人士说，新机制将使中国股市更符合国际标准，并加快上市进程。

据《华尔街日报》报道，全面注册制下首批10只沪深交易所主板上市新股在上市首日集体大涨，这10家公司来自不同行业，其中包括牙医服务和大宗商品交易。

电子元器件分销专业企业深圳中电港领涨，股价上涨两倍多。重庆登康口腔护理用品股份有限公司和柏诚系统科技股份有限公司股价上涨一倍。其余七家公司的收盘涨幅均超过50%。

注册制在上海以科技股为主的创业板进行了长达数年的试点后，被推广到中国全部境内市场，该制度缩小了对新股上市的监管范围，降低了盈利前景的要求，减少了对股票销售规模和定价的行政限制。在该新机制出台之前，公司必须经过几轮密集的监管审查并获得批准，包括对其盈利轨迹和竞争力的评估，才被允许上市。

根据新的注册制，新股上市首五个交易日的价格涨跌幅限制放宽，投资者也有更多的交易选择。

分析师们认为，相关新规有其优点。

根据高盛的一份报告，通过这项新制度，公司可能更快进行首次公开募股（IPO），并加速机构投资者对市场的参与。他们说，这些变化最终可以创造一个“更理性的”投资环境，并“凸显出中国政策制定者更加关注发展股票市场和促进直接融资”。

中金公司的分析师也在一份报告中说，他们预计在新制度下“定价效率将继续改善”。

然而，一些投资者表示担心，大量新股上市可能会吸走流动性，并对已经上市的股票造成压力。

但高盛的分析师们认为，即使出现“流动性抽取”的情况，程度也将有限。他们指出，各企业每年在A股市场上通过IPO筹集的资金通常不到它们总市值的1%，而它们的股息收益率通常在2%以上，“足以满足融资需求”。

第一季度，中国在岸市场IPO筹资额为783亿元（人民币，下同，约151亿新元），同比下降55%，一定程度上是因为冠病疫情影响挥之不去。星期一首发的10家公司的IPO筹资额介于7.84亿至72亿元不等。