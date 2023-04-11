3月成都二手房成交创历史新高

数据显示，中国西部大城市成都3月的二手房成交面积创近年来新高。

据财新网报道，国信房地产信息网数据显示，3月成都二手房成交面积逼近300万平方米，创近年来新高，环比上涨49.80%，同比上涨108.28%。3月成都二手住宅成交套数为24459套，同比增长111%，环比增长35.89%。

虽然过去两年中国楼市经历深度调整，各大城市房价下行，但成都房价已连续创出新高，新房、二手房价格均连续14个月环比上涨。中国国家统计局数据显示，2月成都二手房环比上涨1%，同比上涨9.2%，同比涨幅领跑全国。

成都二手房市场火爆，推动因素主要来自于两方面：一是新市民安家需求集中释放；二是二手房交易流程简化、交易门槛下降，激发了市场的置换需求。

报道称，成都过去十年的常住人口增量高达697.04万人。成都市统计局3月27日发布的数据显示，2022年在人口增量整体降档换速的背景下，成都依旧增加了7.6万人，在二线城市中排名靠前。截至2022年末，成都市常住人口为2126.8万人，仅次于重庆、北京和上海三座城市。

此外，在去年年底，成都率先推行二手房带押过户“套餐式”登记新模式，缩短了二手房交易时间、降低了交易风险。加之今年以来成都房贷利率和购房首付下行，业主“卖一买一”、改善住房需求有所抬升。