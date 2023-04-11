下午察：北京沙尘暴问题卷土重来？

北京市气象台星期一（4月10日）晚上升级发布沙尘暴预警信号，将蓝色调高至黄色，当晚北京城区被黄沙笼罩，大部分地区最低能见度小于1000米，被网民形容是戴口罩也遮不住的“吃土感”。

经过一晚沙尘洗礼，北京星期二空气质量陷入最高一级的严重污染水平，大部分地区PM10浓度破千。当地媒体报道，城市副中心减河绿道附近的能见度只有一公里左右。

由于沙尘天气影响，地面上光线看上去就少了红色，总体颜色偏蓝，北京上空还出现了沙尘天气中常见的现象——“蓝太阳”。

“沙尘暴”是什么滋味？



沙尘暴是指强风将地面尘沙吹起使空气很混浊，水平能见度小于1000米的灾害性天气现象，具有突发性和持续时间较短的特点。

作为风蚀荒漠化的标志，沙尘暴天气主要发生在冬春季节。冬春季半干旱和干旱区降水甚少，地表极其干燥松散，抗风蚀能力很弱，当有大风刮过时，就会有大量沙尘被卷入空中，形成沙尘暴天气。

面对沙尘暴的卷土重来，已经有过多次备战经验的北方网民忍不住吐槽：“还是熟悉的配方，还是熟悉的色号”，“这沙尘量，仿佛老天爷在赏土吃”。

从视觉上，近在咫尺的北京国贸和鸟巢，都看不清了。从感观上，有网民表示“好几天早上是被泥土的芬芳呛醒的”。网传图片显示，地铁门口的共享单车车座上已经积了一层土，一张湿巾擦拭后却越擦越黑，仿佛在和泥巴。

网民晒出单车上的灰土（互联网）

网民晒图吐槽北京沙尘暴。（互联网）

实际上，除了北京外，新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、天津、山东、河南、江苏、上海等18个省区市都有扬沙或浮尘天气。“沙尘暴或影响到江浙沪”、“上海沙尘暴”也因此连带上了热搜。

不过，并不是所有的沙尘天气都是沙尘暴。气象学上，按照影响由轻到重，沙尘天气可分为浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴。从上海网民反馈的信息来看，当地没有达到“沙尘暴”级别。

北京沙尘暴盘点



沙尘暴在地球史上已存在数千万年，但人类的出现与伴随而来的垦荒砍伐的行为，使这种天气变得越来越极端。

早在晚清时期，长期居住中国首都北京的西方人士就倾诉过对沙尘暴的苦恼。德国驻华使馆翻译生佛尔克1891年3月在书信中写道：“最近一段时间……风沙很大。对于散步来说，街道上的尘土原本就已很厚了，现在尘土都盖满了墙壁。”

德国驻华公使夫人伊丽莎白·冯·海靖1897年写道：“我对北京街道的物理反应，如同让我亲吻一个对我来说十分恶心的人。……天上刮着可怕的沙尘暴，屋外的严寒冻彻心骨。”

中国知名文学家林语堂回忆20世纪的北京时说：“人们至少要每年一次做好准备，对付来自蒙古沙漠的大风沙…届时天空阴暗，太阳看起来泛着黄色。”

由于不合理的开发，中国60年代植被受到严重破坏。根据北京观象台沙尘资料统计分析， 60至80年代，北京春季的沙尘日数在10至20天以上。北京在1966年还创造了20天的沙尘暴天气纪录。

不过，随着中国三北防护林工程的启动，以及后续开始重视沙尘问题，退耕还林还草，2010年后，北京平均沙尘日数降低为三天左右。

中国三北防护林工程（央视视频截取）

然而到了2021年，北京、蒙古等地又遭受了一次10年来最大的沙尘暴。中国网民当时纷纷表示，已有多年没看到这样的景象。

没想到仅仅过了两年，沙尘暴再次袭击北京。就在上月19日至23日期间，北京迎来今年最强“沙尘暴”天气，网民形容是“到了兵马俑一号挖掘现场”。

眼见情况好转了一段时间，却在四月又杀了个“回马枪”，让北京遭遇今年以来第四次沙尘天气。

中央气象台首席预报员桂海林介绍，本次沙尘天气不算是今年最严重的，3月发生的沙尘天气过程，按中央气象台的标准定义为强沙尘暴级别，眼下这次过程只达到沙尘暴级别。

据北京市生态环境监测中心发布，到星期二中午12时，全市空气质量已由严重污染变为中度污染，情况正在转好。

根据中央气象台预测，此次沙尘天气范围将进一步扩展。预计13日至14日，西北地区东部、华北等地还将出现扬沙或浮尘天气。专家预计，北京届时会出现一些扬沙，但强度相比此次过程减弱。

除北京外，新疆、内蒙古、辽宁、吉林、河南、江苏、上海等18个省区市都有扬沙或浮尘天气。图为星期二辽宁沈阳街头。（法新社）

治理多年的沙尘问题卷土重来？

2000年以来，中国沙尘暴次数呈现减少趋势，但近两年的发生频次却有卷土重来的苗头。目前的这次沙尘天气过程是今年以来第八次，而常年同期沙尘过程次数大约为五至六次左右。

3月19日至23日期间，北京迎来今年最强“沙尘暴”天气，比4月这次沙尘暴更严重。（路透社）

尽管中国近年通过植树造林在防沙问题上取得进展，但中国林草局数据显示，中国仍有257.37万平方公里荒漠化土地和168.78万平方公里沙化土地。另一个更棘手也更重要的沙源地，则是邻国蒙古国的戈壁沙漠。

戈壁沙漠又称大戈壁。面积有130万平方千米，是世界巨大的荒漠与半荒漠地区之一，位于蒙古国和中国内蒙古之间。

资料显示，包括两年前的沙尘暴，近几次中国北方出现的沙尘天气均起源于蒙古国南部，在南下过程中，蒙古国沙源与内蒙古沙源地的沙源叠加形成。

据介绍，去年蒙古国南部植被生长状况不如2021年，与近20年平均状况相比也偏差。

北京市生态环境监测中心高级工程师邱启鸿介绍，去年冬季以来，蒙古国降水较常年同期偏少，沙源区植被覆盖较差。

他说，今年3月以来，蒙古气旋发展强盛，气温明显回暖，出现较为罕见的回温天气。蒙古气旋和大风是沙尘的“搬运工”，在大风条件下，沙尘多次被输送至中国，这是今年春季中国华北地区沙尘天气发生的最直接原因。

沙尘问题的国际治理

中央气象台首席预报员桂海林说，沙尘暴是一个国际化的现象，不仅仅需要中国的治理，还需要国际合作。除了中国采取的措施外，还必须和周边国家共同加强生态文明治理。

早在2002年，中日韩三国就与蒙古国合作，建立了“中日韩+蒙”东北亚沙尘暴防联控合作模式。2011年和2013年，联合国和中国还联合主办了“蒙古国防沙治沙技术研修班”和“蒙古国荒漠化防治培训班”。

蒙古国首都乌兰巴托常年也深受沙尘暴困扰，但沙尘问题在该国的改善进展不大。蒙古国仍有70%的土地面临不同程度的荒漠化和沙漠化，而且还有不断扩大的趋势。

有文章建议，中国不妨从一带一路的角度对蒙古国进行投资和援助，逐步恢复蒙古国的生态平衡，减少沙尘的源头。但戈壁沙漠自古环境恶劣，中国要对其进行大幅改造成本也相当大。

无论是国际治理还是中国治理，沙尘问题的解决都不能一蹴而就，何况专业人士也说，沙尘天气对整个全球生态系统并非百害无一利，所以也不需要“根治”。但站在地球村的角度，恢复生态平衡，和各国展开合作，对饱受沙尘暴困扰的北京来说，是一个迫切课题。