王振江任中国司法部副部长 曾任司法部立法三局局长

中国国务院星期二（4月11日）任免国家工作人员，任命王振江为司法部副部长，同时免去熊选国的司法部副部长职务。

中国人力资源和社会保障部官网星期二下午发布上述消息。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知见”报道，王振江曾任国务院法制办农林城建资源环保司司长，国务院法制办教科文卫司司长，司法部立法三局局长等。

据中国司法部官网介绍，王振江曾任职的司法部立法三局主要职能包括：负责国家社会建设方面的立法工作，承担相应法律、行政法规的草案起草、审查和行政法规解释、具体应用问题的答复工作。负责相关行政法规立法后评估，承办相关行政法规、规章清理和相关地方性法规、规章备案审查工作。

另据政知见报道，此番卸任司法部副部长的熊选国，已赴中华全国总工会任职。他此前是司法部排名第一的副部长。

公开资料显示，熊选国1964年12月出生，湖南常德人，本科毕业于西南政法学院法学专业，研究生毕业于西南政法学院刑法学专业，后在武汉大学法学院攻读刑法专业博士，是中国刑法学泰斗马克昌教授的第一届博士生，获法学博士学位。

博士毕业后，熊选国进入最高人民法院工作，先后出任研究室审判员、刑事处处长，研究室副主任，审判委员会委员、刑事审判第二庭庭长等。2005年8月，41岁的熊选国出任最高人民法院副院长、党组成员、审委会委员，成为当时最高法最年轻的副院长。

2011年8月，熊选国出任新疆维吾尔自治区党委常委、政法委书记。2016年10月，熊选国赴司法部任职，出任副部长，直至此番履新。