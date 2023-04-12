台外长：任何意外都可能爆发两岸无法控制的战争

针对中国大陆刚刚结束的环台军演，台湾外交部长吴钊燮于星期一（4月10日）接受美国福克斯新闻（Fox News）采访时警告说，中国大陆出动的军机及舰艇都相当接近台湾，任何意外都可能爆发两岸间无法控制的战争。

根据台湾外交部官网发布的新闻稿，吴钊燮针对大陆近日的环台军演作出上述表述，他还说，如果其他国家介入，则可能引发大规模军事冲突。大陆似乎幻想其有能力在短时间内轻取台湾，因此台湾必须强化自我防卫能力，以使大陆在动武前三思将付出的代价，而达到吓阻大陆的目的。

吴钊燮表示，近期的军演显示，中国大陆对台湾的军事威胁及外交攻击正不断增强，因此美国政府及国会持续支持台湾至关紧要，尤其这次美国国会展现强力支持，台湾深表感谢。

吴钊燮说，固然美国的支持对防止两岸发生战争非常重要，但他强调，保卫台湾是台湾自己的责任，台湾不会仰赖美军直接介入战争。台湾高度感谢美方持续提供防卫性武器，协助精进台军训练，及强化台湾不对称作战能力，以确保台湾具备自我防卫战力。台湾也吁请国际社会，敦促北京谨慎行事，并明确表示反对其片面改变台海现状，以维护区域和平及稳定。

针对台湾内部的“疑美论”说法，吴钊燮分析指出，这是企图影响台湾人民对美国的信任，正是大陆认知作战的目的；从国际现势来看，大陆长期威胁台湾，而美国多年来依据《台湾关系法》及对台“六项保证”，在军事及政治上支持台湾，无论是民主党或共和党执政都未曾改变，美国对台湾的支持可以说是“坚若磐石”。

吴钊燮也说明台湾对国际社会的重要性，称台湾生产全球90%以上的尖端芯片，通过台湾海峡的货运量也占全球40%，如果半导体供应链中断、或台海航道中断，都将是全球的灾难。此外，台湾是民主政体，大陆威权主义的打压在在损害台湾所拥护的民主价值及生活方式，值得全球民主国家共同关注。