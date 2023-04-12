知情人士：中国就穷国债务问题谈判折衷方案

《华尔街日报》引述知情人士说，中国正与其他主要债权人谈判一项折衷方案，这可能有助于打破为陷入困境的发展中国家提供数以十亿计美元债务减免谈判的僵局。

据报道，知情人士说，中国政府一直在推动世界银行和国际货币基金组织（IMF）等多边贷款机构与该国一起在任何债务重组交易中承担损失。

知情人士透露，如果新计划达成一致，中国可能会放弃这一要求，以换取大型多边贷款机构以及亚洲开发银行等区域合作伙伴更明确地承诺向债务重组的国家提供新的低成本融资，包括拨款。

知情人士说，这可能有助于打破阻碍中国和其他政府债权人就赞比亚债务重组达成协议的僵局，并成为为其他陷入财政危机的发展中国家提供数以十亿计美元债务减免交易的范例。谈判随后可能就赞比亚债务重组细节展开磋商，如延长还款期限和降低利率。熟悉北京决策的知情人士说，中国继续反对承担其贷款面值的损失。

本周在华盛顿举行的IMF和世界银行半年一度的会议上，来自世界各地经济决策者们将讨论这一债务计划。

中国官员星期三（4月12日）将与其他主要发展中国家债权人的代表一起参加由IMF、世界银行和目前担任二十国集团轮值主席国的印度政府召集的全球主权债务圆桌会议。美国资产管理公司贝莱德和总部设在伦敦的渣打集团等大型私人债权人也将参加该圆桌会议。