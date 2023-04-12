中国官媒：平台企业要增强信心持续创新

中国官媒《经济日报》星期三（4月12日）发表题为《支持平台企业大显身手》的评论文章说，平台企业要增强信心、大胆探索、持续创新，相关部门要积极营造良好环境，为平台企业发展创造更大空间。

文章指出，作为民营经济的重要组成部分，平台企业在经济社会发展中发挥了积极作用。文章举例说，中国数百万名快递小哥、保洁人员、网约车司机、货车司机通过平台实现就业；阿里翻译每天以200多种语言，为跨境电商平台上的200万个中小商家提供上亿字数的翻译服务；在宁德时代、富驰高科、三一重工等企业，腾讯云利用工业AI技术辅助完成生产、质检、维修等工序……正因为众多平台企业的存在，中国企业得以深耕国内这个超大规模单一市场，还具备了参与世界竞争的强劲实力。

文章也提到，平台企业成长迅速，在抢占发展先机、积累社会财富的同时，也出现了垄断市场、侵害消费者权益甚至危害国家安全的行为。中国开展平台经济专项整治，目的是以规范促发展，而不是打断发展、遏制发展。随着专项整治基本完成，平台合规意识显著提高，常态化监管体系逐步完善，平台经济发展迎来新阶段、面临新机遇。

文章指出，近期中央及相关部门在提及平台经济时，多次强调其对数字经济的带动作用。如果说平台经济上一阶段发展的主要方向是创新商业模式，重要成果是涌现出上百家平台企业，实现了从0到100的突破，那么在经济高质量发展阶段，则需要其将发展重点转向加快实现科学技术创新与应用场景创新，加快数字经济与实体经济的深度融合，为全国5000多万户企业、1.1亿户个体工商户和200多万户农民专业合作社赋能，实现100对1.6亿的托举。

文章最后说，在经济恢复期，信心比黄金重要。对平台企业来说，更是如此。短期来看，应尽快落实之前提出的集中推出一批“绿灯”投资案例，强信心，明方向；中期来看，在常态化监管的同时，应对平台企业的创新尝试坚持包容审慎的监管态度，让他们有空间、有胆量去探索；长期来看，要坚定不移营造市场化、法治化、国际化营商环境，用稳定可预期的政策环境和更有温度、有力度的“放管服”改革，为包括平台企业在内的所有经营主体创造发展空间。