“爱国记者”付国豪父亲发文称不终生入香港

曾在2019年香港反修例风波中遇袭的中国《环球时报》前记者付国豪，前年10月因病去世。他的父亲最近在社交媒体发文，拜托网民到香港机场候机大厅献上白花悼念亡子，并解释这项要求是因为自己“终生不入香港”。

付国豪父亲星期天（4月9日）通过认证账号“傅诚学F”在“今日头条”发文说：“拜托朋友们，如果您去香港，或者回到香港，麻烦您到香港机场候机大厅的这个地方，替我放上一朵白色的小花。万万分感谢。”

这篇贴文发出后马上吸引许多人留言，其中有网民写道：“我把您的文章转给了家庭群，让香港的亲人过关时，留下一朵白花，以慰英雄！”付国豪父亲则回复：“非常感谢您，正是因为终生不入香港才委托大家帮忙。”

这不是付国豪的父亲第一次在“今日头条”发文提及付国豪。

去年11月，他通过该平台公布了付国豪的死讯，称付国豪已于2021年10月25日晚间因病去逝。

付国豪1991年在天津出生，毕业于中国海洋大学文学与新闻传播学院新闻学专业，2018年加入《环球时报》。

2019年香港爆发反修例风波期间，他赴港采访，在香港机场被示威者袭击和捆绑。他当时用普通话喊出“我支持香港警察，你们可以打我了”，被不少中国民众誉为“爱国记者”和“英雄”。

被控袭击付国豪的三人，在2021年1月被裁定暴动罪成，判处监禁四年三个月至五年半；付国豪曾出席相关庭审。