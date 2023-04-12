旅法中国大熊猫“欢欢”和“圆仔”租期延至2027年

法国圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园方面表示，旅法中国大熊猫“欢欢”和“圆仔”的租期将延长。

根据中国新闻网引述法国BFM电视台和新闻资讯台等法媒星期二（4月11日）报道，陪同法国总统马克龙本月访华的博瓦勒动物园负责人鲁道夫·德洛德在返回法国后表示，旅法中国大熊猫“欢欢”和“圆仔”的租期将延长至2027年。

德洛德还希望“欢欢”和“圆仔”的租期甚至可以延长至2027年之后。他认为，如果法中两国关系持续向好，这两只大熊猫没有理由不继续留在法国。

报道介绍，法国博瓦勒动物园现有五只大熊猫：“欢欢”、“圆仔”、“欢黎黎”、“圆嘟嘟”和“圆梦”。马克龙此次访华前，博瓦勒动物园方面就表明想续租大熊猫的愿望。

“欢欢”和“圆仔”2012年由成都大熊猫繁育研究基地来到博瓦勒野生动物园，开启为期10年的中法大熊猫繁育合作计划，由于冠病疫情的原因，“欢欢”和“圆仔”的去留在计划期满之际并未确定下来。

“欢欢”于2021年在法国产下一对双胞胎幼崽。超过12万名法国网友参与了博瓦勒动物园发起的大熊猫幼崽命名网络投票活动，最终两只幼崽被命名为“欢黎黎”“圆嘟嘟”。

据德洛德介绍，“欢黎黎”“圆嘟嘟”可以在博瓦勒动物园继续被喂养至4岁，即2025年。他说，可能到了那个时候，会有新的大熊猫幼崽。

据了解，在中国境外出生的大熊猫幼崽也属于中国，一般会在大熊猫成年时(年满4岁)被送回中国。