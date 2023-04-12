国台办：马英九访陆再证“九二共识”是两岸关系和平发展定海神针

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（4月12日）就台湾前总统马英九的大陆之行表示，此访充分体现了两岸同胞都是中国人、是一家人，也再次证明“九二共识”是两岸关系和平发展的“定海神针”。

据央视新闻消息，朱凤莲在国台办举行的例行新闻发布会上回答相关问题时说，马英九先生一行于3月27日至4月7日先后在南京、武汉、长沙、重庆、上海等地参访，完成返乡祭祖的夙愿，带领台湾青年学生与武汉大学、湖南大学、复旦大学学生进行座谈交流，参观走访重要历史纪念场所，感受大陆经济社会高质量发展成果。

她说，马先生此访受到两岸各界高度关注，社会舆论普遍给予积极评价，对促进两岸同胞交流往来、推动两岸关系和平发展具有积极意义。

朱凤莲表示，马先生此访充分体现了两岸同胞都是中国人、是一家人，有着共同的血脉、共同的文化、共同的历史、共同的愿景，反映了两岸同胞要和平、要发展、要交流、要合作的共同心声，再次证明“九二共识”是两岸关系和平发展的“定海神针”。衷心希望两岸同胞在坚持“九二共识”的共同政治基础上，相向而行，携手并进，共创中华民族绵长福祉。

马英九3月27日率团展开12天访陆祭祖和交流行程，先后访问了上海、南京、武汉、长沙、重庆等城市，并到湘潭祭祖。

他在行程中多次提到“中华民国”，也多次强调有“九二共识”，两岸才能和平发展。他在4月2日的一场活动中还称，台湾与大陆“都是中华民国”并“同属一个中国”。

中共中央台办、国台办主任宋涛4月6日在为马英九饯行时说，两岸同胞都是中国人，家里面的事商量着办，决不能让外人插手。

马英九上星期五自上海返抵桃园机场致词时说，此次大陆行最重要是“九二共识又活过来了”，坚持“九二共识”，求同存异，彼此尊重，和大陆有共同基础，可以尽速恢复交流与对话，最符合台湾民众的利益。