国台办：环台军演绝非针对台湾同胞

中国大陆国台办星期三（4月12日）强调，解放军最近举行的环台军演绝非针对台湾同胞，而是对“台独”分裂势力与外部反华势力勾连挑衅的严重警告。

大陆解放军对台湾进行为期三天的环台军演星期一（4月10日）结束。

据央视新闻报道，国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会上说，这是对“台独”分裂势力与外部反华势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。

朱凤莲指出，当前“台独”分裂势力不断谋“独”挑衅，外部势力加紧“以台制华”，严重损害中华民族根本利益和两岸同胞切身利益，严重危害台海和平稳定，严重冲击和平统一的前景。

朱凤莲说：“我们为捍卫国家主权和领土完整所采取的一切必要行动，针对的是‘台独’分裂活动和外部势力干涉，绝非针对台湾同胞。”

同时，朱凤莲也向台湾民众喊话，呼吁台湾民众应进一步认识到“台独”挑衅对两岸关系和平发展与台海和平稳定带来的严重危害。

另据台媒中央社报道，台湾国防部星期三通报，从星期二（4月11日）上午6时起至星期三上午6时，侦获35架次解放军机绕台，其中15架次军机逾越海峡中线并进入台湾西南空域。此外，也侦获八艘次解放军军舰持续在台海周边活动。

台湾国防部强调，台军已运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。