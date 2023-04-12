首艘中国产大型邮轮即将交付

中国第一艘大型邮轮进入了交付前的调试阶段。这艘大型邮轮零部件数量多达2500万个，是目前全球最复杂的单体机电产品。

根据央视新闻客户端星期三（4月12日）消息，因为设计建造难度极高，大型邮轮与大型液化天然气运输船、航空母舰一起，被誉为造船工业“皇冠上最耀眼的明珠”。目前这艘“巨无霸”正在进行交付前的最后一道调试程序。

报道介绍，作为目前全球最复杂的单体机电产品，这艘大型邮轮的零部件数量多达2500万个，相当于大飞机C919的5倍，复兴号高铁的13倍，线缆超过4300公里，约等于上海到拉萨的距离。

在邮轮建造过程中，不仅线缆布置复杂，重量也是个极为敏感的因素。首艘中国产邮轮船身自重约6.5万吨，自重每增加1吨，意味着登船物资或人数就要减少，为了从源头控制重量，它大量使用了4毫米到8毫米的薄形钢板。

这艘24层楼高的大型邮轮，投入使用后最多可容纳6500多人。住宿和休闲娱乐区共有14层甲板，超过4万平方米的公共区域面积配置了多个餐厅、剧院、购物区、水上乐园、健身房、篮球场等丰富多样的休闲娱乐设施。

目前，大型邮轮是中国造船工业唯一尚未完成的高技术、高附加值船舶产品。能够制造出完全符合国际标准大型邮轮，意味着中国造船技术的一个新的飞跃，将让中国成为继德国、法国、意大利、芬兰后全球第五个有能力建造大型邮轮的国家。

数据显示，2022年，中国造船业完工量、新接订单量、手持订单量三大指标国际市场份额均保持世界第一。连续13年位居全球榜首。今年前两个月，中国新接订单量达到925万载重吨，占到全球市场份额的62.8%。