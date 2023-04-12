东方甄选授股奖励150多名员工 人均获400多万港元股票

新东方旗下直播间东方甄选星期二（4月11日）晚发布公告向154名合格参与者（承授人）授出股份奖励3045.9万股。此次股份奖励对象共154名，授出股份奖励的总数为3045.9万股。按照当日的收盘价每股29港元（下同，约4.9新元）计算，总市值约8.83亿元，平均每位参与的员工将获得市值为487万港元的股票。

根据每日经济新闻报道，公告显示，东方甄选此次并未采用购股权方式进行激励，而是直接授出股份奖励，归属时股份奖励相关的每股股份的发行价为零。意味着参与者等于直接领到了东方甄选派发的股份“红包”。

此次股份奖励对象共154名，授出股份奖励的总数为3045.9万股。按照4月11日的收盘价每股29港元计算，总市值约8.83亿元。

公告还显示，新东方创始人俞敏洪以及东方甄选执行董事、行政总裁孙东旭；执行董事、财务总监尹强均在此次股份奖励名单中。三名高管中，孙东旭获得的股份奖励最多，共300万股，按照4月11日收盘价计算，价值高达8700万港元。此外，俞敏洪获得150万股，尹强获得60万股，价值分别约4350万港元、1740万港元。

其余151名参与者均为东方甄选雇员。他们将获得合计2535.9万股股份激励，价值约7.4亿港元。平均下来，每位参与的员工将获得市值为487万港元的股票。

公开资料显示，东方甄选最新员工数为1670人，此次获得股份奖励的人数，占公司总人数的近10%。

报道称，虽然此次名单中，东方甄选并没有公布高管以外的其他承授人的姓名。但可以肯定的是，董宇辉也获得了东方甄选的股票。

另据证券时报，今年2月，此前在直播间大火的老师董宇辉特意对薪酬待遇、东方甄选“去董宇辉化”等传闻进行了详细解释。

“坦诚来说，（奖金）已经有，而且很好了。”董宇辉表示，从2022年6月开始，俞敏洪、孙东旭就已经与他聊过，“现在给我的薪酬我觉得非常高了，是一个在集团内都是高管级别的待遇了，我感到非常满足。”

此前公司表示，激励计划旨在通过向合格参与者提供获得公司所有者权益，成为公司股东的机会，使其利益与公司及股东保持一致，鼓励其参与公司的长期增长，为提升公司价值努力。

按照2023年计划，东方甄选可发行股份的最高数目约1.01亿股，占公司已发行股份总数的10%。4月11日公布的股份奖励数，仅为总计划的30%，约占新东方当前总股份的3%。

天风证券近期在研报中表示，目前东方甄选主播团队约30人，团队稳步扩张。在主播绑定等方面，新东方体系具备成熟的期权激励等方式，公司2023年股份奖励计划将进一步加深包括主播在内的优质人才绑定与能力激发，同时借助更大的平台及资源禀赋，实现对主播的全面赋能。