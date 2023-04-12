赖清德代表民进党参选台总统

台湾执政党民进党星期三(4月12日)召开中执会，正式公告由赖清德代表民进党参加台湾2024年第16任总统选举。台湾在野党国民党主席朱立伦对此表示，赖清德是一位坚定的台独主张者，民进党再赢，台湾一定输。

综合联合报和经济日报报道，中执会推选代理主席柯建铭总召主持，会中通过上述提名候选人案。

此外，2024年第11届区域立法委员提名初选76位登记参选人，经业务单位审查，除“公职候选人提名条例”第6条规定消极资格将转请中选会协助查证外，其余参选资格均符合规定。

为及时因应选务工作的进行，中执会通过授权中常会办理后续的选务事项，包括因候选人消极资格不符，授权中常会撤销其登记参选资格等。

台湾在野党国民党中常会同天进行第一阶段提名，党主席朱立伦邀请四直辖市长到场为提名的立委候选人加油。

朱立伦表示，未来的选战是民主对抗独裁、和平对抗战争、繁荣对抗萧条。而民进党已经提名党主席赖清德，一位坚定的台独主张者，务实的台独工作者，两岸要对话还是对抗，现在是关键的时刻。

朱立伦说，民进党再赢，台湾一定输，中华民国一定输，唯有泛蓝、非绿团结一致，台湾才会赢。现阶段他要努力团结泛蓝，下一阶段团结非绿以及民进党有觉悟的朋友。