中国发布阿富汗问题立场声明：欢迎参与“一带一路” 促美履约担责

中国外交部星期三（4月12日）发布关于阿富汗问题的中国立场，欢迎阿富汗参与共建“一带一路”，支持阿富汗融入地区经济合作和互联互通。同时，中国也敦促美国切实对阿富汗履约担责，正视阿富汗严峻的人道、经济、安全等风险挑战。

根据中国外交部网站发布的声明，中国尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯。中国从不干涉阿富汗内政，从不在阿富汗谋求私利，从不寻求所谓势力范围。

中国真诚期待阿富汗构建开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同各国尤其是邻国友好交往。希望阿富汗临时政府保护包括妇女儿童、少数族裔在内的全体阿富汗人民基本权益，继续朝着符合阿富汗人民利益和国际社会期待的方向做出积极努力。

中国将继续为阿富汗重建发展提供力所能及帮助，与阿富汗规划落实好各项援助承诺，稳步推进经贸投资合作，积极开展医疗、扶贫、农业、防灾减灾等领域合作，帮助阿富汗早日实现自主和可持续发展。中国欢迎阿富汗参与共建“一带一路”，支持阿富汗融入地区经济合作和互联互通，从“陆锁国”变为“陆联国”。

中国还在声明中支持阿富汗坚决有力打恐，呼吁加强反恐双多边合作，合作打击踞阿“三股势力”，包括恐怖主义、分裂主义和极端主义。

声明敦促美国切实对阿富汗履约担责，称国际社会普遍认为，作为阿富汗问题的始作俑者，美国扣押阿富汗海外资产，对阿富汗实施单边制裁，是阿富汗人道主义状况无法实质改善的最大外部因素。美方应切实从阿富汗变局中汲取教训，正视阿富汗严峻的人道、经济、安全等风险挑战，立即解除对阿富汗制裁，归还阿富汗海外资产，落实好自己承诺的对阿富汗人道援助，确保用于阿富汗民生急需。

声明还说，反对域外势力干预渗透阿富汗。地区国家普遍认为，过去20多年域外势力对阿富汗进行军事干涉、“民主改造”，给阿富汗带来了巨大损失和痛苦，负面影响在未来很多年都难以消除。从帮助阿富汗实现长治久安出发，有关国家不应再次企图将军事设施部署到阿富汗及其周边地区，不应在反恐问题上搞“双重标准”，不应通过支恐纵恐来实现其地缘政治图谋。

声明强调，新形势下，阿富汗应成为各方合作的平台，而不是地缘博弈的场所。中国支持任何有利于推动阿富汗问题政治解决的方案和举措，将进一步通过阿富汗邻国外长会、上海合作组织—阿富汗联络组、“莫斯科模式”磋商、中阿巴（基斯坦）三方外长对话、中俄巴伊（朗）四国外长阿富汗问题非正式会议、“中美俄+”磋商以及联合国等机制平台积极开展涉阿多边协调，努力凝聚国际和地区稳阿助阿的共识合力。