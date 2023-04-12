德外长4月13日至15日访华

应中国国务委员兼外交部长秦刚邀请，德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）将于4月13日至15日对中国进行正式访问。

据中国外交部网站，中国外交部发言人汪文斌星期三（4月12日）宣布上述消息。秦刚将同贝尔伯克共同主持第六轮中德外交与安全战略对话。

汪文斌在星期三举行的外交部例行记者会上说，中德是全方位战略伙伴，去年两国共同庆祝了建交50周年，半个多世纪以来，中德坚持互尊互信、互利共赢，推动两国关系取得长足发展，各领域务实合作不断拓展深化，为中欧关系发展注入稳定性和正能量，也为世界和平与繁荣作出贡献。

汪文斌指出，贝尔伯克外长访华期间，秦刚国务委员兼外长将与他共同主持第六轮中德外交与安全战略对话，就中德、中欧关系以及国际和地区热点问题进行全面深入沟通。中方认为，在当前国际形势下，中德两国外长举行战略对话，有利于落实两国领导人重要共识，强化战略沟通，巩固战略互信，深化战略合作，继续丰富中德全方位战略伙伴关系内涵，共同应对全球性挑战。

另外，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席博雷利（Josep Borrell）也将于4月13日至15日访华并举行第12轮中欧高级别战略对话。

汪文斌对此表示，今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，近期中欧高层交往频密，各领域对话合作全面铺开，中欧关系呈现积极良好发展势头。中方欢迎博雷利高级代表访华，并同秦刚国务委员兼外长举行高级别战略对话，这有利于落实双方领导人重要共识，为中欧关系发展与世界和平稳定、繁荣注入新动力。

汪文斌指出，当前国际形势动荡不安，全球性挑战层出不穷，国际社会只有同舟共济才能更好应对挑战。中欧是多极化世界的两大力量、两大市场、两大文明，中欧关系具有全球影响和世界意义，中欧应当坚持全面战略伙伴关系定位，加强战略沟通和协调、增进互信、聚焦合作、克服干扰，携手应对全球性挑战。

在此之前，法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩于4月5日至7日访问中国。