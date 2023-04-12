马克龙访华后法军舰入台海航线反常

法国总统马克龙本月8日结束访华后，隔天法国花月级护卫舰牧月号9日晚间从南往北进入台湾海峡，该舰与过去英美等国军舰沿台海中线以东航行不同，罕见的在海峡中线以西、贴近大陆沿海航行，随后于10日离开台湾海峡北端，朝东海航行。

根据菱传媒引述台湾国防部资深官员指出，法国军舰牧月号在通过台湾海峡时并没有开启“船舶动态资讯系统（AIS）”，立即引起注意，该舰在进入台湾海峡后，也未与美、英、加等军舰一样，航行在台湾海峡中线以东，反而反常的在海峡中线以西航行。更值得关注的是，期间并无大陆解放军的军舰进行航行监控，显然法国军舰是获得大陆的同意，才会没有任何伴护、监控。

马克龙上星期五结束访华行程后接受法国《回声报》和美国“政治”（Politico）新闻网站访问时说，欧洲不应卷入台海危机。他强调欧洲应寻求战略自主，不能把自己视为美国的跟班，顺从美国的节拍或中国的过激反应，最终在中美对抗中陷入“附庸”于强国的境地。

报道引述台湾军方资深人士分析，马克龙在专访中强调在台海议题上不做美国的追随者，即是向国际上表达其“政治立场”；对于法国9日派遣军舰从海峡中线以西通过台海，这是军事上的宣示，显见法国与中国大陆之间的关系更为紧密，这对于美国及台湾都是一个极为严重的警讯。

台湾与法国军售关系一向密切。台湾一位资深官员忧心表示，法国向中国大陆倾斜将会影响台湾向法国购买武器系统的性能提升，而且就算法方依合约执行，仍很难保证其相关资讯不会同时提供给大陆“参考”，一旦未来两岸兵戎相见之际，台军法制武器系统的参数都已被解放军掌握，恐将影响台军的优势。

据介绍，花月级护卫舰是法国海军隶下的二等远洋巡逻护卫舰。主要任务是在和平时期与低强度冲突中保护法国的海外利益，例如经济海域或太平洋上的殖民地等，任务目标包括海面巡逻、运送人员物资等。

此外，法国在台协会针对马克龙相关言论星期三通过脸书发布声明指出，法国在台湾议题上维持一致立场，法国强调台海和平与稳定的重要性，并呼吁以和平方式解决两岸争端。