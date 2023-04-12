夏宝龙任中央港澳工作领导小组常务副组长

中国国务院港澳事务办公室官网星期三（4月12日）发布消息称，国务院港澳办4月10日召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会，中央港澳工作领导小组常务副组长兼领导小组办公室主任、国务院港澳事务办公室党组书记、主任夏宝龙出席会议并讲话。

这显示夏宝龙虽在今年的全国两会不再担任全国政协副主席，但仍担任中央港澳工作领导小组常务副组长。

夏宝龙要求港澳办党员干部深刻领会中共总书记习近平重要讲话精神，深刻认识开展主题教育是进一步发扬斗争精神、不断开创港澳工作新局面的迫切需要，是进一步推进全面从严治党、锻造港澳工作“铁军”的迫切需要。

他还说，港澳办党员干部要大兴调查研究，充分运用中共的创新理论研究解决港澳领域的新情况新问题，把中共二十大关于港澳工作的决策部署落实好，推动“一国两制”实践行稳致远。

中国官方上个月在中共中央机构改革方案中，宣布将组建中央港澳工作办公室，不再保留单设的国务院港澳事务办公室，以强化中共对港澳事务的全面领导。

港府星期二（4月11日）公布，夏宝龙将从于星期四（4月13日）至下周二（4月18日）访港考察，行程包括星期六（4月15日）早上到湾仔会展中心出席港府举办的全民国家安全教育日活动开幕礼。

香港特首李家超在新闻稿中代表香港热烈欢迎夏宝龙访港，并说当局会作出一切适当安排，全力支持、确保考察顺利进行。