中国“夸父一号”卫星观测数据向海内外试开放

中国科学院紫金山天文台星期三（4月12日）消息，中国首颗综合性太阳探测专用卫星——“夸父一号”观测数据现已向海内外试开放。同时，“夸父一号”国际访问学者计划启动，鼓励基于“夸父一号”观测数据的国际合作研究。

根据中新社报道，“夸父一号”于2022年10月9日在酒泉卫星发射中心成功发射，其科学目标可以用“一磁两暴”来概括：即在一个卫星平台上，同时观测太阳磁场及耀斑和日冕的物质抛射，并研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联。

经过近半年的在轨调试，“夸父一号”卫星已经获得大约80TB的原始太阳观测数据。根据中国科学院空间科学先导专项和“夸父一号”数据发布政策，综合考虑卫星运行情况，该卫星目前已经具备部分数据准实时对外试开放的条件。

4月11日至12日，由“夸父一号”卫星科学应用系统牵头单位中国科学院紫金山天文台、地面支撑系统牵头单位中国科学院国家空间科学中心和国家空间科学数据中心联合主办的“夸父一号”观测数据试开放全球发布暨数据使用培训会在线召开，来自美国、英国、德国等25个国家和地区的近400位太阳物理专家学者参会。

会议上，“夸父一号”科学团队成员着重向与会者介绍了卫星三台有效载荷的观测数据、数据处理及有关数据分析软件的使用方法，并指导与会者学习和掌握“夸父一号”卫星数据的下载和分析处理方法。

“夸父一号”首席科学家、中国科学院紫金山天文台研究员甘为群在会上公布了此次“夸父一号”卫星观测数据试开放的范围。

“就太阳物理学科而言，开放太阳探测卫星的观测数据是国际惯例。从会议结束起，我们将不断动态增加‘夸父一号’卫星的部分准实时观测数据，并对海内外同行实行无差别开放，实现数据共享。后续，科学团队将根据卫星在轨测试情况适时调整，最终达到卫星全部观测数据的准实时开放。”甘为群说。