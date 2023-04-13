马克龙：法国支持维持现状 不会在台湾课题上当美国附庸

法国总统马克龙强调，法国在台湾问题上立场保持不变，支持维持现状，也不会在这个课题上成为美国的附庸。

综合法新社和路透社报道，马克龙星期三（4月12日）在访问荷兰期间于记者会上说：“成为盟友不代表要成为附庸……不代表我们没有独立思考的权利。”

马克龙也说：“法国和欧洲在台湾问题上的立场是一样的。我们支持维持现状。这项政策保持不变。”

他早前接受欧美媒体访问时认为，在台湾课题上不应被卷入由美国节奏和中国大陆过度反应驱动的一场危机。

一位不愿具名的高级外交官说，马克龙不会收回这番言论，也没有为此致歉。

欧美政治人物和评论员批评马克龙的这番言论，美国前总统特朗普就指他拍中国的马屁（kissing ass）。

台湾立法院院长游锡堃星期二（4月11日）在脸书上质问：“‘自由、平等、博爱’是退流行了吗？是入宪以后就可以不管了？”他也写道，民主先进国家是否可以不管其他地区人民的死活，“领导国际的民主大国马克龙总统的作为，让我感到疑惑？”

法国财长勒梅尔（Bruno Le Maire）星期三则在国际货币基金组织与世界银行春季会议场边告诉记者，法国和欧洲希望能实现不同于美中两国的独立政策路线，但也想要成为美国强大且可靠的盟友。