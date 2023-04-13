港媒：刘亚洲涉严重违纪违法被双开 移交军队司法系统

香港媒体引述多个未具名的消息报道，中共中央军委纪委已完成对中国著名军旅作家、国防大学前政委、空军上将刘亚洲的调查，并称他涉嫌严重违纪违法，已移交军队司法系统处理。

据《星岛日报》星期四（4月13日）报道，有消息透露，中央军委纪委在今年春节前后完成了对刘亚洲的调查，他除了涉案金额巨大，已被“双开”（开除中共党籍和公职），同时也移交军队司法系统处理。

报道称，由于刘亚洲影响颇大，军队掀起了“肃清刘亚洲余毒”。消息指出，军方已在2月底下发通知，要求在3月份清除“刘亚洲有害信息”，并要求各单位以自查的方式，对照《涉刘信息资料统计表》，包括涉及刘亚洲的图书、报纸、期刊、文章、题字、讲稿等，确保清理清查全面彻底。

报道也提到，网上近日流传一张“太原第七干休所”星期一（10日）发出的通知，当中内容称根据上级通知要求，“开展全面彻底清查清理涉刘亚洲有害信息活动”，要求军队老干部“充分认清开展此次活动的极端重要性和必要性，作为一项严肃政治任务及时开展”。

《明报》上个月底曾引述北京多方消息人士说，刘亚洲涉嫌以基金会、协会等名义聚敛巨额财富，陷入严重贪腐问题，可能被判死刑、缓期两年执行。

不过，官方截止目前都没有披露任何有关消息。《星岛日报》引述消息说，近年涉及解放军高级将领腐败的问题已不对外公布。

刘亚洲在2017年初因未满65岁就提早退休，随后也没有在中国全国人大或政协担任任何职务，引发外界各种猜测。2021年年底，坊间传出他已被调查。

《星岛日报》的报道还说，2014年前山西前首富、前金业集团董事长张新明涉黑、洗钱被抓，牵涉多名权贵，当时就传出张新明出钱在香港出版《刘亚洲国家思考录》，并捐赠某个基金会高达6000万人民币（约1159万新元），该基金会与刘亚洲家族关系密切。

现年70岁的刘亚洲1968年参军，1978年开始发表作品，1984年加入中国作家协会，1997年起先后担任原北京军区空军政治部主任、原成都军区空军政委、空军副政委兼纪委书记等职。他在2009年12月任国防大学政委，2017年初退役。

刘亚洲早年曾以军事题材报告文学闻名，21世纪起又发表一系列关于国家战略和军事战略的作品。在江泽民、胡锦涛时代常撰文针砭时弊，在知识界有“忧国忧民”的正面形象。刘亚洲妻子李小林是中国前国家主席李先念的女儿。